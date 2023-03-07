Мусикаев (Мосякаев) Лаврентий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусикаев (Мосякаев) Лаврентий Стефанов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

05.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1862

Отец: Мусикаев (масекаев) Стефан Яковлев

Мать: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бикина Дарья Лаврентьва

Мать ребёнка: Мосякаева Анастасия Федотова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Евдокия Лаврентьева

Мать ребёнка: Мосякаева Анастасия Федотова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Мусикаев Алексей Лаврентиев

Мать ребёнка: Мосякаева Анастасия Федотова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.05.1900

Дочь: Феодосия Лаврентьева

Мать ребёнка: Мосякаева Анастасия Федотова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.07.1902

Сын: Мусикаев (мосякаев) Борис Лаврентьев

Мать ребёнка: Мосякаева Анастасия Федотова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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