Мусикаев (Мосякаев) Лаврентий Стефанов
Место рождения
Дата рождения05.08.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1862
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Бикина Дарья Лаврентьва
Мать ребёнка: Мосякаева Анастасия Федотова
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Евдокия Лаврентьева
Мать ребёнка: Мосякаева Анастасия Федотова
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Мусикаев Алексей Лаврентиев
Мать ребёнка: Мосякаева Анастасия Федотова
Рождение ребёнка
25.05.1900
Дочь: Феодосия Лаврентьева
Мать ребёнка: Мосякаева Анастасия Федотова
Рождение ребёнка
23.07.1902
Сын: Мусикаев (мосякаев) Борис Лаврентьев
Мать ребёнка: Мосякаева Анастасия Федотова
Смерть
Неизвестно