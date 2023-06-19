Бикина (Мосякаева) Дарья Лаврентьва
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
05.11.1900
Муж: Бикин Иван Алексеев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1903
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
16.04.1905
Сын: Бикин Иван Иванов
Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
27.07.1908
Сын: Бикин Василий Иванов
Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
01.05.1910
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
15.06.1912
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
29.12.1914
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно