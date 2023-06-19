Бикина (Мосякаева) Дарья Лаврентьва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБикина (Мосякаева) Дарья Лаврентьва

Бикина (Мосякаева) Дарья Лаврентьва

Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Мусикаев (мосякаев) Лаврентий Стефанов

Мать: Мосякаева Анастасия Федотова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
05.11.1900

Муж: Бикин Иван Алексеев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1903

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.04.1905

Сын: Бикин Иван Иванов

Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.07.1908

Сын: Бикин Василий Иванов

Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.05.1910

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.06.1912

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.12.1914

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Бикин Иван Алексеев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно