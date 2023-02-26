Мосякаева Анастасия Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Бикина Дарья Лаврентьва
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Лаврентий Стефанов
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Евдокия Лаврентьева
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Лаврентий Стефанов
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Мусикаев Алексей Лаврентиев
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Лаврентий Стефанов
Рождение ребёнка
25.05.1900
Дочь: Феодосия Лаврентьева
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Лаврентий Стефанов
Рождение ребёнка
23.07.1902
Сын: Мусикаев (мосякаев) Борис Лаврентьев
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Лаврентий Стефанов
Смерть
Неизвестно