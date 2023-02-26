Мосякаева Анастасия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосякаева Анастасия Федотова

Мосякаева Анастасия Федотова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бикина Дарья Лаврентьва

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Лаврентий Стефанов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Евдокия Лаврентьева

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Лаврентий Стефанов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Мусикаев Алексей Лаврентиев

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Лаврентий Стефанов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.05.1900

Дочь: Феодосия Лаврентьева

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Лаврентий Стефанов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.07.1902

Сын: Мусикаев (мосякаев) Борис Лаврентьев

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Лаврентий Стефанов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close