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Филина Домника Петрова

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

04.01.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1846

Отец: Неучев Пётр Иосифов

Мать: Неучева Ксения Яковлева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.?.1864

Муж: Филин Константин Ефимов

Рождение ребёнка
1876

Сын: Филин Алексей Константинов

Отец ребёнка: Филин Константин Ефимов

Смерть
Неизвестно
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