Филина Домника Петрова
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения04.01.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1846
Отец: Неучев Пётр Иосифов
Мать: Неучева Ксения Яковлева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.?.1864
Рождение ребёнка
1876
Сын: Филин Алексей Константинов
Отец ребёнка: Филин Константин Ефимов
Смерть
Неизвестно