Шапченко Мария Паримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапченко Мария Паримовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапченко Парим Кузьмич

Мать: Дедуренко Анастасия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапченко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Потапченко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Потапченко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапченко Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Потапченко Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапченко Михаил Иванович

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