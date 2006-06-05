Дедуренко Анастасия Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1930
Дочь: Шапченко Евдокия Паримовна
Отец ребёнка: Шапченко Парим Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапченко Николай Паримович
Отец ребёнка: Шапченко Парим Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапченко Раиса Паримовна
Отец ребёнка: Шапченко Парим Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапченко Мария Паримовна
Отец ребёнка: Шапченко Парим Кузьмич
Смерть
Неизвестно