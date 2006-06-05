Дедуренко Анастасия Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедуренко Анастасия Никоноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1930

Дочь: Шапченко Евдокия Паримовна

Отец ребёнка: Шапченко Парим Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапченко Николай Паримович

Отец ребёнка: Шапченко Парим Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапченко Раиса Паримовна

Отец ребёнка: Шапченко Парим Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапченко Мария Паримовна

Отец ребёнка: Шапченко Парим Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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