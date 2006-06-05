Шапченко Парим Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапченко Кузьма
Мать: Шапченко Екатерина
Рождение ребёнка
19.08.1930
Дочь: Шапченко Евдокия Паримовна
Мать ребёнка: Дедуренко Анастасия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапченко Николай Паримович
Мать ребёнка: Дедуренко Анастасия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапченко Раиса Паримовна
Мать ребёнка: Дедуренко Анастасия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапченко Мария Паримовна
Мать ребёнка: Дедуренко Анастасия Никоноровна
Смерть
Неизвестно