Шапченко Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапченко Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапченко Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Шапченко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапченко Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: Шапченко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапченко Парим Кузьмич

Мать ребёнка: Шапченко Екатерина

Смерть
Неизвестно
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