Потапченко Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапченко Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапченко Иван Михайлович
Мать ребёнка: Шапченко Мария Паримовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Шапченко Мария Паримовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапченко Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Шапченко Мария Паримовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапченко Мария Паримовна
Смерть
Неизвестно