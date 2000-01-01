Потапченко Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапченко Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапченко Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Захарова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапченко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шапченко Мария Паримовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Шапченко Мария Паримовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапченко Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Шапченко Мария Паримовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапченко Мария Паримовна

Смерть
Неизвестно
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