Потапченко Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапченко Евгений Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапченко Михаил Иванович

Мать: Шапченко Мария Паримовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапченко Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Потапова Любовь Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапченко Денис Евгеньевич

Мать ребёнка: Потапова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапченко Марина Евгеньевна

Мать ребёнка: Потапова Любовь Павловна

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