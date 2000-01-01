Потапченко Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапченко Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Потапова Любовь Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапченко Денис Евгеньевич
Мать ребёнка: Потапова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапченко Марина Евгеньевна
Мать ребёнка: Потапова Любовь Павловна