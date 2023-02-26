Мелания Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Андреева

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1773 г.р.

Мать

До 1783 г.р.

Муж

До 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Андрей Моисеев

Мать: Стефанида Самуйлов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1806

Муж: Никита Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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