Мелания Андреева
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Андрей Моисеев
Мать: Стефанида Самуйлов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1806
Муж: Никита Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно