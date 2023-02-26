Андрей Моисеев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Мелания Андреева
Мать ребёнка: Стефанида Самуйлов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1801
Жена: Стефанида Самуйлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно