Андрей Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Моисеев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773

Отец: ?

Мать: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Мелания Андреева

Мать ребёнка: Стефанида Самуйлов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1801

Жена: Стефанида Самуйлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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