Никита Семёнов
Место рожденияд.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1806
Жена: Мелания Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно