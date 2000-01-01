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Данила Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Иван Степанов

Мать: Аксинья Елисеева

Рождение ребёнка
1812

Сын: Арапов Степан Данилов

Мать ребёнка: Степанида Наумова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Данилов

Мать ребёнка: Степанида Наумова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Данилов

Мать ребёнка: Степанида Наумова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Наумова

Смерть
Неизвестно
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