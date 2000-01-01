Данила Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Иван Степанов
Мать: Аксинья Елисеева
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Степанида Наумова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Данилов
Мать ребёнка: Степанида Наумова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Данилов
Мать ребёнка: Степанида Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Наумова
Смерть
Неизвестно