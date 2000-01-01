Иван Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тронка Исаев

Мать: 2я жена

Рождение ребёнка
1781

Сын: Данила Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Елисеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василей Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Елисеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Елисеева

Смерть
Неизвестно
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