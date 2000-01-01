Иван Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тронка Исаев
Мать: 2я жена
Рождение ребёнка
1781
Сын: Данила Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Елисеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василей Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Елисеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Елисеева
Смерть
Неизвестно