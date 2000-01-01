Тронка Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронка Исаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устяй Кечаев Уртяй Кечаев

Мать: Парава Толштакова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: 2я жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 2я жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Степанов

Мать ребёнка: 1я жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1я жена

Смерть
Неизвестно
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