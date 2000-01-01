Тронка Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устяй Кечаев Уртяй Кечаев
Мать: Парава Толштакова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: 2я жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 2я жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Степанов
Мать ребёнка: 1я жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1я жена
Смерть
Неизвестно