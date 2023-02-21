Степанида Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Арапов Степан Данилов

Отец ребёнка: Данила Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Данилов

Отец ребёнка: Данила Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Данилов

Отец ребёнка: Данила Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Иванов

Смерть
Неизвестно
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