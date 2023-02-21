Степанида Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Данила Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Данилов
Отец ребёнка: Данила Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Данилов
Отец ребёнка: Данила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Иванов
Смерть
Неизвестно