Трубович Болеслав Адольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1910
Дата смерти16.11.1986
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1910
Отец: Трубович Адольф Адамович
Мать: Трубович Анеля
Рождение ребёнка
02.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трубович Валия Георгиевна
Рождение ребёнка
03.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трубович Валия Георгиевна
Смерть
16.11.1986