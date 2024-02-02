Трубович Болеслав Адольфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубович Болеслав Адольфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1910

Дата смерти

16.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1910

Отец: Трубович Адольф Адамович

Мать: Трубович Анеля

Рождение ребёнка
02.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трубович Валия Георгиевна

Рождение ребёнка
03.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трубович Валия Георгиевна

Смерть
16.11.1986
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