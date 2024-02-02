Трубович Адольф Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубович Адольф Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трубович Адам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Трубович Ядвига

Мать ребёнка: Трубович Анеля

Рождение ребёнка
10.11.1910

Сын: Трубович Болеслав Адольфович

Мать ребёнка: Трубович Анеля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трубович Анеля

Смерть
Неизвестно
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