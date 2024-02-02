Трубович Адольф Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трубович Адам
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Трубович Ядвига
Мать ребёнка: Трубович Анеля
Рождение ребёнка
10.11.1910
Сын: Трубович Болеслав Адольфович
Мать ребёнка: Трубович Анеля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трубович Анеля
Смерть
Неизвестно