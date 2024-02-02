Трубович Анеля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубович Анеля

Трубович Анеля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Трубович Ядвига

Отец ребёнка: Трубович Адольф Адамович

Рождение ребёнка
10.11.1910

Сын: Трубович Болеслав Адольфович

Отец ребёнка: Трубович Адольф Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трубович Адольф Адамович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close