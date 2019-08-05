Трубович (Чулка) Валия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1925
Дата смерти05.08.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1925
Рождение ребёнка
02.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трубович Болеслав Адольфович
Рождение ребёнка
03.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трубович Болеслав Адольфович
Смерть
05.08.2019