Трубович (Чулка) Валия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубович (Чулка) Валия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1925

Дата смерти

05.08.2019

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1925

Отец: Чулка (culka) Георгий (Georgijs)

Мать: Чулка (culka) Marie-Mathilde (Мария-Матильда)

Рождение ребёнка
02.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трубович Болеслав Адольфович

Рождение ребёнка
03.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трубович Болеслав Адольфович

Смерть
05.08.2019
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