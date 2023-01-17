Романюк Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманюк Александр Владимирович

Романюк Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1980

Сын: Романюк Сергей Александрович

Мать ребёнка: Романюк Светлана Адамовна

Рождение ребёнка
22.08.1990

Сын: Романюк Виктор Александрович

Мать ребёнка: Романюк Светлана Адамовна

Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Место жительства
Неизвестно
Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романюк Светлана Адамовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close