Романюк Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1980
Сын: Романюк Сергей Александрович
Мать ребёнка: Романюк Светлана Адамовна
Рождение ребёнка
22.08.1990
Сын: Романюк Виктор Александрович
Мать ребёнка: Романюк Светлана Адамовна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно