Романюк (Веремьёва) Светлана Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1980
Сын: Романюк Сергей Александрович
Отец ребёнка: Романюк Александр Владимирович
Рождение ребёнка
22.08.1990
Сын: Романюк Виктор Александрович
Отец ребёнка: Романюк Александр Владимирович
Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно