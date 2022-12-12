Романюк (Веремьёва) Светлана Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманюк (Веремьёва) Светлана Адамовна

Романюк (Веремьёва) Светлана Адамовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1980

Сын: Романюк Сергей Александрович

Отец ребёнка: Романюк Александр Владимирович

Рождение ребёнка
22.08.1990

Сын: Романюк Виктор Александрович

Отец ребёнка: Романюк Александр Владимирович

Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романюк Александр Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close