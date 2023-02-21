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Романюк Сергей Александрович
Романюк Сергей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.01.1980
Пол
Мужской
Отец
Романюк Александр Владимирович
1957 г.р.
Мать
Романюк (Веремьёва) Светлана Адамовна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1980
Отец:
Романюк Александр Владимирович
Мать:
Романюк Светлана Адамовна
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