Романюк Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения22.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1990
Место жительства
С 22.08.1990 по 25.08.2007
Место жительства
С 25.08.2007 по 01.12.2012
Военная служба
С 01.12.2012 по 13.12.2013
Место жительства
С 13.12.2013
Бракосочетание
20.07.2016
Рождение ребёнка
15.01.2017
Сын: Романюк Никита Викторович
Мать ребёнка: Романюк Екатерина Владимировна