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Романюк Виктор Александрович

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Место рождения

Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

22.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1990

Отец: Романюк Александр Владимирович

Мать: Романюк Светлана Адамовна

Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Место жительства
С 22.08.1990 по 25.08.2007
Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Место жительства
С 25.08.2007 по 01.12.2012
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Военная служба
С 01.12.2012 по 13.12.2013
Место жительства
С 13.12.2013
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
20.07.2016

Жена: Романюк Екатерина Владимировна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
15.01.2017

Сын: Романюк Никита Викторович

Мать ребёнка: Романюк Екатерина Владимировна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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