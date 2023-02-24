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в Ставропольский уезд Анна Владимировна
в Ставропольский уезд Анна Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1755
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
(Киуш) Карпов
1734 г.р.
Мать
(Из Собакина) Домна Алексеевна
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец:
(Киуш) Карпов
Мать:
Домна Алексеевна
Смерть
Неизвестно
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