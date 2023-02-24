в Ставропольский уезд Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдив Ставропольский уезд Анна Владимировна

в Ставропольский уезд Анна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1734 г.р.

Мать

1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: (Киуш) Карпов

Мать: Домна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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