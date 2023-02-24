(Киуш) Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: (Княшка Кипитин) Осипов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1755
Дочь: В Ставропольский Уезд Анна Владимировна
Мать ребёнка: Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Семен Владимирович
Мать ребёнка: Домна Алексеевна
Смерть
1790