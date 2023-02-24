(Киуш) Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киуш) Карпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: (Княшка Кипитин) Осипов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1755

Дочь: В Ставропольский Уезд Анна Владимировна

Мать ребёнка: Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Семен Владимирович

Мать ребёнка: Домна Алексеевна

Смерть
1790
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