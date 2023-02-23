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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: (Усанка) Карпов

Отец ребёнка: (Княшка Кипитин) Осипов

Рождение ребёнка
1734

Сын: (Киуш) Карпов

Отец ребёнка: (Княшка Кипитин) Осипов

Рождение ребёнка
1736

Сын: (Яков) Карпов

Отец ребёнка: (Княшка Кипитин) Осипов

Смерть
Неизвестно
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