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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: (Усанка) Карпов
Отец ребёнка: (Княшка Кипитин) Осипов
Рождение ребёнка
1734
Сын: (Киуш) Карпов
Отец ребёнка: (Княшка Кипитин) Осипов
Рождение ребёнка
1736
Сын: (Яков) Карпов
Отец ребёнка: (Княшка Кипитин) Осипов
Смерть
Неизвестно