(Из Собакина) Домна Алексеевна
женский, родилась 1739
умерла Неизвестно
Дети
Дмитрий Владимиров1756 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: В Ставропольский Уезд Анна Владимировна
Отец ребёнка: (Киуш) Владимир Карпов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Дмитрий Владимиров
Отец ребёнка: (Киуш) Владимир Карпов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Семен Владимиров
Отец ребёнка: (Киуш) Владимир Карпов
Место жительства
1795
Смерть
Неизвестно