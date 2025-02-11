(Из Собакина) Домна Алексеевна 1739 — найти родственников по фамилии на Familio

(Из Собакина) Домна Алексеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1739

умерла Неизвестно

Дети
В Ставропольский Уезд Анна Владимировна1755 г.р.
Дмитрий Владимиров1756 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: В Ставропольский Уезд Анна Владимировна

Отец ребёнка: (Киуш) Владимир Карпов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Дмитрий Владимиров

Отец ребёнка: (Киуш) Владимир Карпов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1783

Сын: Семен Владимиров

Отец ребёнка: (Киуш) Владимир Карпов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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