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Ковинов Захарий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Ковинов Павел Семенович

Мать: Ковинова Евгения

Рождение ребёнка
09.?.1880

Дочь: Ковинова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна

Восприемник
30.01.1883
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Восприемник на свадьбе У Софии Ковиновой Фоминичны и Евфимия Южакова.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Александра Захарьевна

Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Домника Хахаровна

Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Агрипина Захаровна

Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Петр Захарович

Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Никифор Захарович

Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Демид Захарович

Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Георгий Захарович

Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Василий Захарович

Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковинова Пелагея Фадеевна

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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