Ковинов Захарий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Ковинов Павел Семенович
Мать: Ковинова Евгения
Рождение ребёнка
09.?.1880
Дочь: Ковинова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна
Восприемник
30.01.1883
Восприемник на свадьбе У Софии Ковиновой Фоминичны и Евфимия Южакова.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Александра Захарьевна
Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Домника Хахаровна
Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Агрипина Захаровна
Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Никифор Захарович
Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Георгий Захарович
Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Василий Захарович
Мать ребёнка: Ковинова Пелагея Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно