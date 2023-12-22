Ковинова (Федоровна) Пелагея Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковинова (Федоровна) Пелагея Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Фадей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.?.1880

Дочь: Ковинова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Александра Захарьевна

Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Домника Хахаровна

Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Агрипина Захаровна

Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Петр Захарович

Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Никифор Захарович

Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Демид Захарович

Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Георгий Захарович

Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Василий Захарович

Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковинов Захарий Павлович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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