Ковинова (Федоровна) Пелагея Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Фадей
Рождение ребёнка
09.?.1880
Дочь: Ковинова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Александра Захарьевна
Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Домника Хахаровна
Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Агрипина Захаровна
Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Никифор Захарович
Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Георгий Захарович
Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Василий Захарович
Отец ребёнка: Ковинов Захарий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно