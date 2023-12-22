Ковинова Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Ковинов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Устинья Павловна
Отец ребёнка: Ковинов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Ковинов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Марина Павловна
Отец ребёнка: Ковинов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Манифа Павловна
Отец ребёнка: Ковинов Павел Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно