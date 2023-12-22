Ковинова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковинова Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ковинов Захарий Павлович

Отец ребёнка: Ковинов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Устинья Павловна

Отец ребёнка: Ковинов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Ковинов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Марина Павловна

Отец ребёнка: Ковинов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Манифа Павловна

Отец ребёнка: Ковинов Павел Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковинов Павел Семенович

Смерть
Неизвестно
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