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Михей Потапов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1793 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Потап

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лебедев Кузьма Михеев

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина Михеева

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Михеева

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
63
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Смерть
Неизвестно
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