Михей Потапов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Потап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Михеева
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Михеева
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Место жительства
1858
63
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно