Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Михей Потапов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Михеева
Отец ребёнка: Михей Потапов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Михеева
Отец ребёнка: Михей Потапов
Место жительства
1858
63
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михей Потапов
Смерть
Неизвестно