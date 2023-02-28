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Егор Потапов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Потап

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Карнилий Егоров

Мать ребёнка: Ульяна Евдокимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лебедев Григорий Егоров

Мать ребёнка: Ульяна Евдокимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Осип Егоров

Мать ребёнка: Ульяна Евдокимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина Егорова

Мать ребёнка: Ульяна Евдокимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Настасья Егорова

Мать ребёнка: Ульяна Евдокимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Дмитрий Егоров

Мать ребёнка: Ульяна Евдокимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
63
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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