Егор Потапов
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Потап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Карнилий Егоров
Мать ребёнка: Ульяна Евдокимова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Ульяна Евдокимова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Осип Егоров
Мать ребёнка: Ульяна Евдокимова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина Егорова
Мать ребёнка: Ульяна Евдокимова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Настасья Егорова
Мать ребёнка: Ульяна Евдокимова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Дмитрий Егоров
Мать ребёнка: Ульяна Евдокимова
Место жительства
1858
63
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Евдокимова
Смерть
Неизвестно