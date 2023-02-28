Потап
Место рождения
Дата рожденияДо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Павел Потапов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Михей Потапов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Егор Потапов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно