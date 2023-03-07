Трофимова (Новикова) Дарія
Место рождения
Дата рождения1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Новиковъ Михаилъ
Мать: Новикова Фекла
Рождение ребёнка
1824
Сын: Трофимовъ Яковъ
Отец ребёнка: Трофимовъ Евлантий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Привалова Матрена
Отец ребёнка: Трофимовъ Евлантий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Медвѣдева Наталія
Отец ребёнка: Трофимовъ Евлантий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Трофимовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Трофимовъ Евлантий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Трофимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Трофимовъ Евлантий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимовъ Евлантий