Трофимова (Новикова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Новикова) Дарія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Новиковъ Михаилъ

Мать: Новикова Фекла

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Трофимовъ Яковъ

Отец ребёнка: Трофимовъ Евлантий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Привалова Матрена

Отец ребёнка: Трофимовъ Евлантий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Медвѣдева Наталія

Отец ребёнка: Трофимовъ Евлантий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Трофимовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Трофимовъ Евлантий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Трофимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Трофимовъ Евлантий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимовъ Евлантий

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