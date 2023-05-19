Трофимовъ Филиппъ
Место рождения
Дата рождения1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Трофимовъ Евлантий
Мать: Трофимова Дарія
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Трофимова Дарія
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Татіана
Мать ребёнка: Трофимова Дарія
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Еѵдокія
Мать ребёнка: Трофимова Дарія
Рождение ребёнка
1874
Сын: Трофимовъ Василій
Мать ребёнка: Трофимова Дарія
Рождение ребёнка
11.06.1875
Сын: Трофимовъ Тимоѳей Трофимъ
Мать ребёнка: Трофимова Дарія
Рождение ребёнка
21.11.1876
Сын: Трофимовъ Александръ
Мать ребёнка: Трофимова Дарія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Дарія