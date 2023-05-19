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Трофимовъ Филиппъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1836

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Трофимовъ Евлантий

Мать: Трофимова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Трофимова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Татіана

Мать ребёнка: Трофимова Дарія

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Еѵдокія

Мать ребёнка: Трофимова Дарія

Рождение ребёнка
1874

Сын: Трофимовъ Василій

Мать ребёнка: Трофимова Дарія

Рождение ребёнка
11.06.1875

Сын: Трофимовъ Тимоѳей Трофимъ

Мать ребёнка: Трофимова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1876

Сын: Трофимовъ Александръ

Мать ребёнка: Трофимова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Дарія