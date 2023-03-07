Трофимовъ Евлантий
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Трофимъ Ефимовъ
Мать: Катерина
Рождение ребёнка
1824
Сын: Трофимовъ Яковъ
Мать ребёнка: Трофимова Дарія
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Привалова Матрена
Мать ребёнка: Трофимова Дарія
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Медвѣдева Наталія
Мать ребёнка: Трофимова Дарія
Рождение ребёнка
1836
Сын: Трофимовъ Филиппъ
Мать ребёнка: Трофимова Дарія
Рождение ребёнка
1845
Сын: Трофимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Трофимова Дарія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Дарія
Смерть
1854