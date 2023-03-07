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Трофимовъ Евлантий

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Трофимъ Ефимовъ

Мать: Катерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Трофимовъ Яковъ

Мать ребёнка: Трофимова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Привалова Матрена

Мать ребёнка: Трофимова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Медвѣдева Наталія

Мать ребёнка: Трофимова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Трофимовъ Филиппъ

Мать ребёнка: Трофимова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Трофимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Трофимова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Дарія

Смерть
1854
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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