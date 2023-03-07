Трофимовъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимовъ Яковъ

Трофимовъ Яковъ

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Трофимовъ Евлантий

Мать: Трофимова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Трофимовъ Евлантьевъ Павелъ

Мать ребёнка: Трофимова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Евлантьевъ Андрей

Мать ребёнка: Трофимова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Трофимовъ Матвей

Мать ребёнка: Трофимова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Трофимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Трофимова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Передѣльскова Ефимія

Мать ребёнка: Трофимова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлантьевъ Василій

Мать ребёнка: Трофимова Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Авдотья Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close