Трофимовъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Трофимовъ Евлантий
Мать: Трофимова Дарія
Рождение ребёнка
1845
Сын: Трофимовъ Евлантьевъ Павелъ
Мать ребёнка: Трофимова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Евлантьевъ Андрей
Мать ребёнка: Трофимова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Трофимовъ Матвей
Мать ребёнка: Трофимова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Трофимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Трофимова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Передѣльскова Ефимія
Мать ребёнка: Трофимова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлантьевъ Василій
Мать ребёнка: Трофимова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно