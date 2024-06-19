Ершов Алексей Андреевич 1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ершов Алексей Андреевич

Место рождения

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Ершов Андрей Деомидов

Мать: Агапия Иосифовна

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Бракосочетание
21.01.1905 ст.

Жена: (Кулькина) Агапия Панфилова

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Смерть
Неизвестно

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