Ершов Алексей Андреевич
Место рожденияСамарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: Ершов Андрей Деомидов
Мать: Агапия Иосифовна
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Бракосочетание
21.01.1905 ст.
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Смерть
Неизвестно