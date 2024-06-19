Агапия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Ершов Андрей Деомидов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Андрей Деомидов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева (Ершова) Анна Андреева

Отец ребёнка: Ершов Андрей Деомидов

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ершов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Ершов Андрей Деомидов

Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Ершов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Ершов Андрей Деомидов

Рождение ребёнка
14.02.1891

Дочь: Ершова Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Ершов Андрей Деомидов

Рождение ребёнка
16.03.1895

Сын: Ершов Зосима Андреевич

Отец ребёнка: Ершов Андрей Деомидов

Смерть
Неизвестно

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