Агапия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ершов Андрей Деомидов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева (Ершова) Анна Андреева
Отец ребёнка: Ершов Андрей Деомидов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Ершов Илья Андреевич
Отец ребёнка: Ершов Андрей Деомидов
Рождение ребёнка
1886 ст.
Отец ребёнка: Ершов Андрей Деомидов
Рождение ребёнка
14.02.1891
Дочь: Ершова Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Ершов Андрей Деомидов
Рождение ребёнка
16.03.1895
Отец ребёнка: Ершов Андрей Деомидов
Смерть
Неизвестно