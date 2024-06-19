Ершов Андрей Деомидов 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ершов Андрей Деомидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ершов Деомид Андреевич

Мать: Васса Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Агапия Иосифовна

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева (Ершова) Анна Андреева

Мать ребёнка: Агапия Иосифовна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ершов Илья Андреевич

Мать ребёнка: Агапия Иосифовна

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Ершов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Агапия Иосифовна

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Рождение ребёнка
14.02.1891

Дочь: Ершова Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Агапия Иосифовна

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Рождение ребёнка
16.03.1895

Сын: Ершов Зосима Андреевич

Мать ребёнка: Агапия Иосифовна

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Смерть
Неизвестно

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