Ершов Андрей Деомидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Ершов Деомид Андреевич
Мать: Васса Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агапия Иосифовна
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева (Ершова) Анна Андреева
Мать ребёнка: Агапия Иосифовна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Ершов Илья Андреевич
Мать ребёнка: Агапия Иосифовна
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Рождение ребёнка
1886 ст.
Мать ребёнка: Агапия Иосифовна
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Рождение ребёнка
14.02.1891
Дочь: Ершова Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Агапия Иосифовна
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Рождение ребёнка
16.03.1895
Мать ребёнка: Агапия Иосифовна
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Смерть
Неизвестно