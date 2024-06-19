(Кулькина) Агапия Панфилова 1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Кулькина) Агапия Панфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

24.11.1905 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1905 ст.

Муж: Ершов Алексей Андреевич

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Смерть
24.11.1905 ст.
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Скончалась 24 ноября от горячки

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