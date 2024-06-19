(Кулькина) Агапия Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886 ст.
Дата смерти24.11.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1905 ст.
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Смерть
24.11.1905 ст.
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Михайловка
Скончалась 24 ноября от горячки