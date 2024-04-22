Кондратьева (Ильина) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Ильина) Зоя Алексеевна

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Место рождения

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

28.04.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1952

Отец: Ильин Алексей Герасимович

Мать: Ильина Мария Дмитриевна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев ?

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 1975 и 1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев ?

Смерть
Неизвестно
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