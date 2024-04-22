Кондратьева (Ильина) Зоя Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.04.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1952
Отец: Ильин Алексей Герасимович
Мать: Ильина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев ?
Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 1975 и 1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев ?
Смерть
Неизвестно