Ильина Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1941
Сын: Ильин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Ильин Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
13.09.1946
Дочь: Попова Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
27.01.1950
Сын: Ильин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Ильин Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
28.04.1952
Дочь: Кондратьева Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Герасимович
Образование
Неизвестно
читает и пишет
Смерть
Неизвестно