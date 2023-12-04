Ильина Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина Мария Дмитриевна

Ильина Мария Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1941

Сын: Ильин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Ильин Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
13.09.1946

Дочь: Попова Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Ильин Алексей Герасимович

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.01.1950

Сын: Ильин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Ильин Алексей Герасимович

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.04.1952

Дочь: Кондратьева Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Ильин Алексей Герасимович

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Образование
Неизвестно
читает и пишет
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close