Кондратьев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев ?

Кондратьев ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Зоя Алексеевна

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 1975 и 1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Зоя Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умер, в 30 с небольшим, от гриппа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close