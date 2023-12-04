Кондратьев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Зоя Алексеевна
Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 1975 и 1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Зоя Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умер, в 30 с небольшим, от гриппа