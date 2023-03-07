Голубцовъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубцовъ Василий

Голубцовъ Василий

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Дата смерти

08.05.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Голубцовъ Елистратъ

Мать: Голубцова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1818

Жена: Голубцова Пелагея

Рождение ребёнка
21.04.1820

Сын: Голубцовъ Александръ

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Трофимова Елена

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1833

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1834

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1836

Сын: Голубцовъ Василий

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1837

Сын: Голубцовъ Федоръ

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1839

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1840

Дочь: Корсакова Ульяна

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.05.1853
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close