Голубцовъ Василий
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти08.05.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Голубцовъ Елистратъ
Мать: Голубцова Лукерья
Бракосочетание
13.02.1818
Жена: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
21.04.1820
Сын: Голубцовъ Александръ
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Трофимова Елена
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
20.08.1833
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
27.11.1834
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
12.04.1836
Сын: Голубцовъ Василий
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
08.06.1837
Сын: Голубцовъ Федоръ
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
09.04.1839
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
13.12.1840
Дочь: Корсакова Ульяна
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Смерть
08.05.1853