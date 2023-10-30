Трофимова (Голубцова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Голубцова) Елена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Голубцовъ Василий

Мать: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Бекешовъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1845

Сын: Трофимовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1848

Сын: Трофимовъ Алексей

Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1849

Сын: Трофимовъ Петръ

Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1853

Сын: Трофимовъ Никита

Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1854

Сын: Трофимовъ Маркъ

Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1856

Сын: Трофимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1858

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1861

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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