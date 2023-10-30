Трофимова (Голубцова) Елена
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Голубцовъ Василий
Мать: Голубцова Пелагея
Бракосочетание
04.02.1845
Муж: Бекешовъ Платонъ
Рождение ребёнка
04.11.1845
Сын: Трофимовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ
Рождение ребёнка
12.03.1848
Сын: Трофимовъ Алексей
Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ
Рождение ребёнка
15.05.1849
Сын: Трофимовъ Петръ
Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ
Рождение ребёнка
03.04.1853
Сын: Трофимовъ Никита
Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ
Рождение ребёнка
24.04.1854
Сын: Трофимовъ Маркъ
Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ
Рождение ребёнка
18.09.1856
Сын: Трофимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ
Рождение ребёнка
14.04.1858
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ
Рождение ребёнка
03.12.1861
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бекешовъ Платонъ