Голубцова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Осипъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Голубцовъ Осипъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ

Рождение ребёнка
05.01.1787

Дочь: Голубцова Настасья

Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1788

Сын: Голубцовъ Федоръ

Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Гудова Дарья

Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Голубцовъ Федоръ

Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ

Рождение ребёнка
1798

Сын: Голубцовъ Василий

Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Серкова Авдотья

Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1804

Дочь: Голубцова Марфа

Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцовъ Елистратъ

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