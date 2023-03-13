Голубцова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Осипъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Голубцовъ Осипъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ
Рождение ребёнка
05.01.1787
Дочь: Голубцова Настасья
Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ
Рождение ребёнка
17.02.1788
Сын: Голубцовъ Федоръ
Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Гудова Дарья
Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Голубцовъ Федоръ
Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ
Рождение ребёнка
1798
Сын: Голубцовъ Василий
Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Серкова Авдотья
Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ
Рождение ребёнка
29.06.1804
Дочь: Голубцова Марфа
Отец ребёнка: Голубцовъ Елистратъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубцовъ Елистратъ